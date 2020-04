Coronakrisen rammer boligmarkedet i Fredensborg

På landsplan lå hussalget i marts 6 % under samme måned sidste år og i Region Hovedstaden er salget af huse faldet med 12 % i forhold for et år siden - selv om det ellers stod til at blive en fantastisk marts måned for salg af huse - men så lukkede statsministeren delvis Danmark ned.