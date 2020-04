Coronakoncerter på vej på seks plejehjem

"Vi er rigtig glade for, at der trods massiv travlhed og mange nye foranstaltninger og retnings-linjer på vores plejecentre og bosteder alligevel er overskud til, at vi kan give beboerne nogle oplevelser i hverdagen. Her er der tale om koncerter, der for en stund kan få ensomhed og frygt for corona til at glide i baggrunden. Musikken har en fantastisk evne til at jage bekymringer bort og skabe fællesskabsfølelse - selv på afstand," siger han i en pressemeddelelse.