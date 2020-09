Coronakoncert på Mergeltoften

"Tip et Hit" er et populært underholdningskoncept, som ægteparret Strand-Holm turnerer med over hele landet. Alle kan være med til at gætte. Klaus Strand-Holm, der er kendt fra Klaus & Servants, spiller og synger hits fra flere årtier, mens Karin Strand-Holm stiller spørgsmål om de enkelte numre. Alle kan være med til at gætte på, hvem det nu var, der sang det nummer? Hvad var det nu, det hed?," skriver arrangørerne i en pressemeddelelse.