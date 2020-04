Onsdag var der coronakoncert for to beboerne på to institutioner i Fredensborg. Foto: Peter Mailand

Coronakoncert for to institutioner i Fredensborg

Onsdag var der koncert for to institutioner, der kunne opleve koncerten fra hver sin side af vejen

"Det er en kold tid som vi lever i". Beboerne i Lindegården og på blindecenteret Bredegaard i Fredensborg kunne onsdag synge med på de gamle sange med Gasolin og Shubidua, da der var coronakoncert for de to institutioner - på samme tid vel at mærke.

For de to institutioner ligger lige overfor hinanden på Lindelyvej, så mens blindecenterets beboere sad på græsplænen på den ene side af vejen, sad Lindegårdens beboere på den anden side, hvor de fra parkeringspladsen kunne synge med.

Og der er brug for, at beboerne kan få adspredelse i denne tid. For beboerne på blindecenteret, for beboerne må kun være sammen med de syv personer, de bor i hus med og deres deres dagtilbud har været lukket i seks en halv uge nu, derfor forsøger personalet at skabe lidt aktivitet og adspredelse for beboerne.