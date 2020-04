Corona forsinker undersøgelse af normeringer i daginstitutioner

I stedet foreslår forvaltningen at tidsplanen for arbejdsgruppen bliver ændret.

For på grund af corona er flere møder blevet aflyst og derfor er det ikke muligt at undersøge forholdene omkring normering i Fredensborg Kommunes daginstitutioner.

Administrationen forudser behov for at gennemføre yderligere et møde med arbejdsgruppen udover mødet i maj. Det vil i givet fald blive i juni, hvorfor det kan blive nødvendigt at udskyde den endelige afrapportering til Børne- og Skoleudvalget til august. Med denne foreslåede tidsplan kan arbejdsgruppens konklusioner stadigvæk indgå i budgetforhandlingerne for næste år.