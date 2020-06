Se billedserie Den nye bymidte får caféer, biograf, legeland, fitnesscenter og mellem 800 og 859 parkeringspladser. Illustration: Athnea Partners

Cirkelhusgrunden: Hotellet kan ryge til fordel for flere boliger

Investorer og udviklere bag bymidteprojektet på Cirkelhus- grunden regner med færdig lokalplan i foråret 2021

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 05. juni 2020 kl. 07:00 Af Fred Jacobsen

Der har længe været meget stille omkring Cirkelhusgrundens fremtid som ny bymidte i Kokkedal. Det er dog slut nu.

Lige på den anden side af sommerferien sættes der fart på den proces, der skal danne grundlag for at omdanne den noget nedslidte runde bygning med butikker og den private skole, Nordsjællands Grundskole og Gymnasium (NGG), til en ny bymidte med boliger, butikker, biograf og forskellige andre former for erhverv. Et projekt, som udviklerne selv har valgt at kalde FORMAT.

Tror på behov Efter sommerferien begynder Fredensborg Kommune på at udarbejde et forslag til en ny lokalplan for området.

En proces, der af forskellige årsager er blevet udsat til anden halvdel af 2020.

"Lad os slå fast: FORMAT bliver gennemført. Vi tror, der er et behov," slår Joacim Bruus-Jensen, projektleder, og Kristin Arendt, konsulent i Athena Partners, fast. De arbejder på bymidteplanerne for investorgruppen UTF Invest.

Flere boliger Det bliver et forandret projekt uden et 70 meter højt hotel og med færre kvadratmeter til butikker sammenlignet med planer, der tidligere har været fremme.

"Den største ændring er vel, at hotellet kan ryge ud af planen. Ikke som bygning, men som hotel. Til gengæld giver det plads til flere boliger," fortæller Joacim Bruus-Jensen til Uge-Nyt.

To modeller I den første plan fra 2017 lød det samlede butiksareal på samlet 30.000 m² butiksareal. Det er nu ændret til et sted mellem 26.300 og 15.000 m².

Athena Partners arbejder nemlig på to modeller: Én model med en halvering af butiksarealet sammenlignet med de første planer, men med flere boliger. Og en anden model, hvor butiksarealet nærmer sig det oprindelige, men med færre boliger.

"Hvad der ikke ændrer sig er typen at butikker. Det er typisk butikker, som man i dag kører til Hillerød eller Helsingør efter. Og jeg ved, at der er efterspørgsel efter de 26.000 m²," forklarer Joacim Bruus-Jensen.

Butiksstørrelsen vil ifølge direktøren typisk ligge på 1100 til 1200 kvadratmeter, og det bliver, som oprindeligt, uden dagligvarer.

Ny skole i to kommuner I begge modeller forudsættes det også, at der skal bygges en ny NGG med international skole. Det var oprindeligt en ny skole, der var udgangspunktet for bymidteprojektet, da NGG solgte Cirkelhusgrunden til UTF Invest. En klausul i salgsaftalen sikrer nemlig, at der komer en ny skole.

Den internationale skole er en del af NGG, og det helt unikke ved den ny skole vil være, at grænsen mellem Hørsholm og Fredensborg Kommune vil gå lige midt gennem skolegården med NGG på Fredensborg-siden og den internationale skole på Hørsholm-siden.

Lokalplan i november En realisering af denne del af planen forudsætter derfor, at de to kommuner hver for sig sørger for at plangrundlaget (lokalplaner, red.) kommer på plads.

"Vi tænker, at arbejdet med lokalplan, tillæg til kommuneplan, miljøanalyser og trafik i Fredensborg Kommune kan begynde i august, så der kan foreligge et udkast i november, og en lokalplan kan vedtages i december og sendes i høring," håber konsulent Kristin Arendt.

På Hørsholm-siden har Miljø- og planlægningsudvalget (MPU), som Kristin Arendt tidligere var formand for, da hun var i kommunalbestyrelsen for Konservative i Hørsholm, forleden afsat ressourcer til at få sat en række lokalplaner i værk - blandt andet en lokalplan, der skal sikre en "anden anvendelse" af erhvervsbygningen Christianshus, så området der kan indgå i planerne om en skole.

Med en høringsperiode på et par måneder betyder det, at der kan foreligge en byggeretgivende lokalplan i marts-april 2021.

FAKTA UTF Invest købte Cirkelhusgrunden af NGG i 2017 for 100 millioner kr. med en klausul om, at der skal opføres en ny NGG

Athena Partners arbejder på at udvikle området for UTF Invest

Der arbejde nu på to modeller for området:

Model 1 Areal i alt: 56.400 m²

Boligareal: 27.700 m² - kan være familie-, senior og førstegangsboligerm plejehjem, bofællesskaber og plejehjem

Butiksareal: 15.000 m²

Skole: 2.900 m²

Erhverv: 1.500 m²

Kultur og sundhed: 9300 m² - legeland, fitnesscenter, sundhedshus og biograf 859 p-pladser

Model 2 Areal i alt: 58.000 m²

Boligareal: 18.000 m²

Butiksareal: 26.300 m²

800 p-pladser

De øvrige elementer er de samme som i Model 1

Kilde: Athena Partners