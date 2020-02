Cana Buttenschøn giver intro til moderskabet

Her vil Cana Buttenschøn, som er jordemoder, professionel blogger, forfatter og mor til to, tage bladet fra munden og fortælle åbent og ærligt om de udfordringer, de fleste kvinder (og mænd!) møder i den overvældende proces, det er både at gro, føde og sidenhen passe på et lille barn.