Se billedserie Sådan forestiller Athena Partners sig den ny bymidte i Kokkedal kommer til at se ud fra Helsingørmotorvejen. Foto: Athena Partners

Send til din ven. X Artiklen: Byudvikling: Kæmpe forskel på nabokommunerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Byudvikling: Kæmpe forskel på nabokommunerne

Det politiske klima i Hørsholm giver grobund for indsigelser mod projekter, og giver dem større vægt - Fredensborg har en mere ydmyg tilgang, mener tidligere udvalgsformand i Hørsholm

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 16. juni 2020 kl. 12:15 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nabokommunernes rådhuse ligger kun et længere stenkast fra hinanden. Der er dog - fra udviklerens synsvinkel - en verden til forskel på, hvordan Hørsholm og Fredensborg hver for sig arbejder med byudvikling. Både politisk og administrativt.

"Når man politisk er så uenig, som man er i Hørsholm lige nu, virker det, som om borgernes indsigelser får mere vægt i debatten," siger Kristin Arendt, tidligere formand for Miljø- og planlægningsudvalget (MPU) i Hørsholm og en gang en af de toneangivende konservative lokalpolitikere.

Nu arbejder hun blandt andet som konsulent for selvsamme selskab, der skal udvikle Cirkelhusgrunden i Kokkedal til en ny bymidte.

Kristin Arendt henviser i sin analyse til en række byudviklingsprojekter i Hørsholm - Møllehusgrunden, Hannebjerg, PH Park, stationsområdet Rungsted Kyst, og nu måske også Kokkedal Station - der havde svært ved at komme i gang, fik problemer eller blev forsinket på grund af protester fra borgere og deraf følgende rets- og klagesager ved domstole og klagenævn.

Ydmyg tilgang "Jeg oplever, at der i Hørsholm mangler politisk mod, og at der i Fredensborg Kommune er en mere ydmyg tilgang til at udvikle - og en vilje til, at der skal ske noget i lokalsamfundene. Og så er der mere ro på den politiske bagsmæk," mener eksempelvis Joacim Bruus-Jensen, projektleder i Athena Partners.

"Ja, og politikerne stoler på deres administration," tilføjer Kristin Arendt.

Mærkede modvinden Selskabet har selv mærket modvinden med boligprojektet ved Christianshusvej i området ud mod Helsingørmotorvejen, der ligger tæt op ad Cirkelhuset.

Beboerne i området protesterede kraftigt mod udsigten til ca. hundrede boliger i nabolaget, og sagen endte med, at der ikke skal bygges boliger på grunden.

"Det er vi kede af, fordi kommunens egen boligredegørelse jo siger, at der er brug for billige familieboliger," mener Joacim Bruus-Jensen.

For Cirkelhusprojektet har Hørsholm Kommunes afvisning ingen direkte konsekvens, fordi boligerne ifølge Bruus-Jensen ikke var en del af planerne for det område.

Det kan Hørsholm Kommunes stillingtagen til en lokalplan for erhvervsbygningen Christianshus til gengæld. Det er nemlig på Hørsholm Kommunes grund, at en del af den nye NGG - den internationale skole - skal ligge.

I MPU i Hørsholm er en ny lokalplan for en ændret anvendelse af erhvervsområdet Christianshus med på en liste af kommunens lokalplaner, der skal prioriteres.

Lokalplanen om Christianshus skal bane vejen for, at den nye NGG kommer til at ligge med en kommunegrænse, der går midt imellem de to dele af skolen.

Bekymringer i Hørsholm I Hørsholm har politikere og butiksejere bekymret sig en del om, hvad en ny bymidte med 15.000 til godt 26.000 m² butiksareal gør ved handelslivet i Hørsholm.

Enkelte af dem vil gøre meget for at forhindre, at der opstår en ny bymidte i nabolaget, fordi de frygter, at den smadrer butikslivet i Hørsholms bymidte.

Athena Partners har i den forbindelse taget stilling til, hvad der skal ske, hvis der skulle opstå problemer med nabokommunen.

Så flytter vi det bare "Så er vi parat til at ændre projektet og flytte hele NGG ind på Fredensbrg Kommunes område," fastslår Joacim Bruus-Jensen over for Ugebladet.

Han understreger dog, at der er en god dialog og at han ikke forventer problemer her.

relaterede artikler

Cirkelhusgrunden: Hotellet kan ryge til fordel for flere boliger 05. juni 2020 kl. 07:00