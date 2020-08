Charlotte Bie er blevet testet positiv for covid-19.

Byrådsmedlem og skoleleder, Charlotte Bie, testet positiv med Covid-19

Charlotte Bie blev onsdag testet positiv for Covid-19, men har ikke haft symptomer

Byrådsmedlem og skoleleder på Per Gyrum Skolen i Nivå, Charlotte Bie (LA), er blevet testet positiv for Covid-19. Det bekræfter hun overfor Lokalavisen Uge-Nyt.

Ifølge Lokalavisens oplysninger blev Charlotte Bie testet positiv i onsdags, men skulle være fri for symptomer.

"Derudover var det som bekendt i weekenden seminar med hovedudvalg, administration og politikere. Jeg er også med i velgørende aktiviteter, som jeg også har mødtes med. Endelig har jeg en stor familie med et hav af børn med hvem jeg mødes med dagligt. Så det kan være anyone af de 400 mennesker da jeg ikke aner hvor længe jeg har haft det," skriver hun.

Charlotte Bie har ingen idé om, hvordan hun er blevet smittet. "Jeg har en enorm stor kontaktflade... selvom jeg vasker hænder og spritter i et væk, så deler jeg jo kontaktflade med 300 børn + medarbejdere," skriver hun i en sms og tilføjer:

"Per Gyrum Skolen har i samråd med Fredensborg Kommune vurderet, hvilke elever og ansatte, der kan betragtes som nære kontakter. I den forbindelse er en 3.klasse, fem elever fra andre årgange og tre ansatte sendt hjem til selvisolation og COVID-19-test," skriver Fredensborg Kommune.

Fredensborg Kommune har været i dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed om de iværksatte initiativer og der er for nærværende ikke behov for yderligere indsats.