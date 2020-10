To udvalg i byrådet skal se på om der kan nedsættes en arbejdegruppe, der skal placere mobilmaster i Fredensborg Kommune. Arkvfoto. Foto: Konstantin - stock.adobe.com

Byrådet vil nedsætte arbejdsgruppe til mobilmaster

Flere byrådsmedlemmer skal mødes for at nedsætte en arbejdsgruppe til der skal placere mobilmaster

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 02. oktober 2020

Udvalgte byrådsmedlemmer skal mødes om at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal se på hvor mobilmaster i Fredensborg Kommune fremover skal placeres. Det sker efter, et flertal i byrådet mandag aften afviste en ansøgning om at sætte en mobilmast op ved Kokkedal Station.

Da ansøgningen blev behandlet i byrådet, foreslog borgmester Thomas Lykke Pedersen, at byrådet nedsætter en arbejdsgruppe, men samtidig tilføjede borgmesteren, at han var blevet misforstået.

Efter et pressemøde i sidste uge havde både Frederiksborg Amts Avis og Uge-Nyt uafhængigt af hinanden skrevet, at borgmesteren foreslog, at en repræsentant fra teleselskaberne også skulle være med i arbejdsgruppen, som i Uge-Nyt dog blev kaldt et udvalg.

En misforståelse Men det afviste borgmesteren på byrådsmødet mandag aften, men nævnte dog ikke, at han var blevet fejlciteret.

"Der har været en misforståelse omkring om, at der også skulle være en repræsentant med fra teleselskaberne med, men jeg må have udtrykt mig uklart, for det er ikke tilfældet," sagde han og fortsatte:

"Jeg foreslår, at byrådet nedsætter et en arbejdsgruppe, der består af de to formænd fra Plan, miljø og klimaudvalget og Infrastruktur og teknikudvalget sammen med to repræsentanter fra de to store partier i byrådet Socialdemokratiet og Venstre og en fra administrationen og så skal de sammen finde ud af, hvor mobilmasterne skal stå. "Jeg er med på, at der kun er én repræsentant fra hver af de fire partier, men så må de cleare det med deres bagland," sagde han.

Og det faldt i god jord hos formanden for Infrastruktur- og teknikudvalget Flemming Rømer (DF), der inviterede både borgmesteren og formanden for Plan- miljø og klimaudvalget, Lars Simonsen (R), men til et fælles møde, der man kan finde ud af, hvordan man kan nedsætte en arbejdsgruppe.