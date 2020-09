Cecilie Bakke og Hossein Armandi kæmper for at bevare daginstitutionen Broengen i Kokkedal. Nu er daginstitutionen kommet i spil under budgetforhandlingerne. Foto: Peter Mailand

Send til din ven. X Artiklen: Budgetforhandlinger: Det ønsker partierne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Budgetforhandlinger: Det ønsker partierne

Bevarelse af daginstitutionen Broengen, flere pædagoger og skattelettelser. Her er partiernes ønsker til budgetforhandlingerne

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 01. september 2020 kl. 09:30 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med en kassebeholdning på 240 millioner kroner og en historisk god økonomi mødtes byrådet mandag aften til første runde af budgetforhandlingerne. Og selv om en del af byrådsmedlemmerne blev hjemme efter Charlotte Bie i sidste uge blev testet positiv for Covid-19, så var der indkaldt suppleanter så mødet kunne gennemføres efter coronaretningslinjerne.

Med til forhandlingerne havde partierne også flere ønsker. SF ønsker blandt andet flere pædagoger og vil bevare daginstitutionen Broengen.

"SF har ønsket 3,5 millioner kroner ekstra pr. år til flere pædagoger. Det svarer til ca. 15-17 flere uddannede pædagoger i institutionerne. Behovet er størst på 3-5 års området. Det har den lokale forældreanalyse af den reelle normering i vores institutioner påvist," siger Hanne Berg og fortsætter:

"Broengens forældregruppe elsker Broengen. Det gør jeg også. SF vil bevare Broengen. Vi støtter en undersøgelse af, om der er god økonomi i, at kommunen køber Broengen af det almene boligselskab, for at spare den årlige lejeudgifte," siger hun.

Derud over Hanne Berg sætte fokus på klimaet.

"SF foreslår afholdelse af en stor klimakonference i 2021 med bred inddragelse af interesserede borgere, foreninger, landmænd, andre erhvervsdrivende m.m. Alle skal inddrages ift. hvad vi hver især kan bidrage med, for at mindske klimabelastningen. Det er alvorligt. Det haster med at skabe forandringer nu," lyder det fra Hanne Berg.

Desuden vil Hanne Berg have en analyse af ældreområdet.

"SF ønsker nedsat to arbejdsgrupper tilsvarende arbejdsgruppen for minimumsnormeringsanalysen. Der er brug for at få et retvisende billede af plejen i henholdsvis hjemmeplejen og på de enkelte plejecentre. Det er ikke gennemsigtigt, lokale erfaringer svarer ikke til de generelle statistikker. Derfor skal vi et spadestik dybere i beskrivelsen af ældreplejen i kommunen," siger hun.

Flere pædagoger Hos De Radikale går gruppeformand Lars Simonsen til budgetforhandlingerne med et ønske om flere uddannede pædagoger.

"En ny undersøgelse fra evalueringsinstituttet EVA viser, at det har stor betydning for kvaliteten i vores dagtilbud, at børnene er sammen med uddannede pædagoger. Det er med til at understøtte bl.a. børnenes sprog og sociale kompetencer. Radikale Venstre går derfor til budgetforhandlingerne med et ønske om flere uddannede pædagoger. En generel opretholdelse af kernevelfærden for bl.a. børn, unge, svage ældre og handicappede har også en høj prioritet," siger Lars Simonsen.

"Vi ønsker også flere midler til at fortsætte Fredensborg Kommunes grønne politik inden for områderne energi, klima, natur, miljø og biodiversitet. Kommunen har sat gang i byggeriet af fremtidens folkeskoler til en mia. kr. over 12 år, og vi ønsker nu at der afsættes anlægsmidler til fremtidens daginstitutioner, som et projekt der skal eksistere side om side med fremtidens folkeskole," siger han.

Historisk god økonomi Hos Socialdemokratiet slår gruppeformand Per Frost Henriksen på, at budgettet for 2021-2024 er historisk godt.

"Fredensborg Byråd har en god mulighed for at enes om et bredt budgetforlig, hvor der er fokus på velfærd til børn og unge og ældre og hvor Byrådet kan fortsætte med at handle på visionerne i Fremtidens Fredensborg Kommune, få igangsat de store planer for Nivå Bymidte med Generationernes Hus og få visionerne for skole og institutionsområdet til at leve, så bygningsmassen på det område opdateres betragteligt," siger han og fortsætter:

"Ældre er noget af det bedste guld vi har i kommunen. Jeg håber vi snart kommer på pensionistskovture igen og vi glæder os over at ældreområdet endelig har fået et ordentligt løft med 45 millioner kroner. Der skal være god pleje i en veldreven kommune. Vi har Sundhedshus i Humlebæk og det skal der også være i de tre andre byer," siger han.

V: Reelle valgmuligheder Hos Venstre blev gruppeformand Lars Søndergaard hjemme på grund af mistanken om corona. Men i en pressemeddelelse slår partiet på, at kommunens økonomi er god.

"I Venstre er vi stolte over vore tydelige og solide bidrag til, at kommunens økonomi nu er så god, at vi har reelle valgmuligheder, når vi lægger budget. Venstre foreslog i sin tid, at kommunen skulle tiltrække 1000 nye ressourcestærke familier som en del af vor strategi om at gøre kommunen attraktiv og gældfri. Det lykkedes, og gælden afvikles ved udgangen af 2023. Og de nye indbyggere trives her!," lyder det fra Lars Søndergaard.

"Og nu er tiden kommet til også at opdatere de fysiske rammer på daginstitutionsområdet samt at udvide viften af tilbud til pasning af vore børn. Venstre ønsker således bedre økonomi til pasningsområdet, inklusive bedre adgang for forældre til at passe egne børn mod kompensation, hvilket oven i købet bidrager til bedre normeringer og bedre økonomi på området," lyder det.

"De fysiske rammer i vore daginstitutioner rækker ikke længere. Venstre prioriterer to nye daginstitutioner i den kommende budgetperiode. Vi ønsker desuden at rekruttere yderligere dagplejere og i øvrigt at skabe overblik over de pasningsmuligheder, der findes i kommunen, uanset om de er kommunale eller private," lyder det fra Venstre.

Klassisk konservative Hos de konservative er der et stort ønske om at skatten er for høj, og dermed er det klassisk konservativ politik, fortæller gruppeformand Thomas von Jessen:

"Denne gang ønsker vi skattelettelser, først og fremmest en fuldstændig fjernelse af dækningsafgiften til gavn for navnlig kommunens mange små virksomheder, men også en lempelse af personskatten ned til landsgennemsnittet 24,9%," siger han og fortsætter:

"Derudover har vi et ønske om at få igangsat arbejdet med opførelse af en sluse og pumpe ved Niveåens udmunding, Ny Strandvej. Vi ønsker bedre styring af vandmasserne, hvad enten de kommer fra landssiden som følge af fx skybrud eller fra Øresundssiden, når det blæser fra nord. Bedre styring vil gavne både lodsejerne længere inde i landet langs åen, de mange, der nyder åen rekreativt og alle ejendomsejerne langs åen, både offentlige og private. Der er tale om en pilotprojekt inden for miljø og klima, så det skal gøres omhyggeligt og ordentligt," lyder det fra Thomas von Jessen.