Venstres formand, Lars Søndergaard. Arkivfoto.

Send til din ven. X Artiklen: Budget: Venstre er tilfredse, men ser også udfordringer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Budget: Venstre er tilfredse, men ser også udfordringer

"I Venstre er vi tilfredse, men ser også udfordringer i budgetperioden, lyder det i en skriftlig kommentar

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 07. september 2020 kl. 14:23 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

BUDGET "Som vanligt er der tale om et vægtet kompromis, når alle partier skal kunne se sin politik og præferencer i det. I Venstre er vi tilfredse, men ser også udfordringer i budgetperioden."

Sådan skriver Venstres formand Lars Søndergaard i en skriftlig kommentar til budgetaftalen, som blev indgået søndag aften.

"Indledningsvis viste det sig lidt overraskende at borgmesteren på forhånd havde sikret sig de afgørende to stemmer, der definitivt skulle sikre opførelsen af svømmehallen i Nivå. Det afgjorde sagen for Venstre. Vi leverer ikke de afgørende stemmer, og vi vil ikke melde os ud af en masse gode initiativer, som vi selv har drevet, fordi et andet parti gør. Så vi insisterede sammen med andre på, at der kom specifikke krav ind til svømmehallens klima- og CO2-aftryk, så den bliver så lidt belastende som muligt. Opførelse af en svømmehal i en klimakommune rummer dog helt grundlæggende et paradoks," skrver Lars Søndergaard og fortsætter:

"Det er et paradoks, som Venstre har valgt at tage til efterretning med de forudsætninger, som fremgår af noten til budgettet, nemlig at gælden er afviklet, og at større negative ændringer i kommunens økonomi kan udskyde opførelsen. At det hele iøvrigt lader sig gøre skyldes i høj grad alle vore nye borgere. Tak til dem, og velkommen. Venstres tidligere input til kommunens strategiske mål om at tiltrække 1.000 nye ressourcestærke familier er lykkedes, og nu kan det ses. Buketten indeholder en del "blomster", som Venstre er meget tilfredse med," lyder det.

Børn og skoler Venstre ønsker flere valgmuligheder for de yngste generationer og deres forældre.

"Vores fokus på pasningsområdet har båret frugt. Venstre havde ønsket yderligere 2,5 mio. til området. De 2,4 mio. lykkedes, og det er Venstre tilfredse med," lyder det.

Herefter listes højdepunkterne op i punktform.

- Udvidet adgang til pasning af eget barn mod kompensation - længere periode, flere kan anvende og mod en bedre kompensation.

- En ny rekrutteringsindsats for nye dagplejere

- Vi fortsætter Venstres strategi om at gøre vores folkeskoler til gode og inspirerende læringsmiljøer ved at investere 700 mio. i de fysiske rammer frem til 2030

- Behovet for bedre normeringer til de 3-5-årige, som blev afdækket ved sidste budget, tilgodeses med dette forlig, så vi fortsætter med indfasningen af minimumsnormeringer.

Fritids - og kulturlivet - Biblioteket i Fredensborg By rykkes ned i stueetagen i det tidligere Kiwi. Det forslag har Venstre kæmpet for i de forskellige modeller, der har været fremlagt for de politiske udvalg.

- Venstre forslog, at der skulle etableres strandhåndboldsbane ved Humlebæk Idrætscenter, og samtidig afsættes 0,5 mio. årligt til udendørsaktiviteter, som en udviklingspulje i budgetperioden

Social og forebyggelse "Venstre ser forebyggelsesrådets forslag om forebyggelse af faldulykker i hjemmet, som et godt initiativ, som Venstre fik bragt på banen i budgetforhandlingerne. Hver undgået ulykke er en lykke for den enkelte og for kommunen," lyder det.

Klima og diversitet Venstre har året igennem haft klimatiltag på programmet i Fredensborg Kommune. Her kommer nogle af Venstres forslag, som er kommet med i budgetaftalen:

- Grønne omstillinger i Kommunes bygninger med yderligere energiinvesteringer til glæde for kommunes CO2-regnskab.

- Gratis energitjek for private ejendomme.

- Løbende beregninger af klima- og energimæssige virkninger af nye politiske beslutninger.

- Øget biodiversitet - med vilde blomster på kommunale arealer

- Oprensning af kommunes gadekær

- Venstre ønskede at fremme den grønne transport med gode cykel- og gangstier, og det var de andre partier heldigvis enige i. Det blev til 2 mio. yderligere om året fra 2022 og resten af budgetperioden, samt gennemsigtighed om hvilke strækninger, der er tale om.

- Vedligeholdelsesanalysen fra 2018 på bygninger opdateres løbende i budgetperioden så vi hele tiden kender status.

Økonomi - Ingen stigning af Personskatten og Grundskyldspromillen - som holdes uændret

- Kassebeholdningen holdes på minimum 100 mio. kr. over budgetperioden

- Venstres tidligere input til kommunens strategiske fokus med at tiltrække 1.000 nye ressource stærke familier er lykkes, og kan nu også ses i kommunes økonomiske situation

- Venstres tidligere forslag om afvikling af kommunens gæld fastholdes i den kommende budgetperiode, og gælden er afviklet med udgangen af 2023

- Der optages ingen nye lån i budgetperioden 2021-2024

Træerne vokser ikke ind i himlen

"Streaming af byrådsmøder fik Venstre ikke med i denne omgang, men vi forsøger igen næste år," lyder det.

Det lykkedes heller ikke for Venstre, at få hævet tilskuddet til idrætsforeningerne i denne omgang.