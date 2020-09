Borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) glæder sig over, at budgettet er kommet i hus. Arkivfoto: Jakob Boserup. Foto: Jakob Boserup

Budget 2020: "Det kommer glas og ramme"

Det er en ovenud glad borgmester Thomas Lykke Pedersen, som søndag aften fik budgettet for de kommede fire år i hus

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 06. september 2020

"Jeg går ned og køber en stor ramme og så skal budgettet med de 27 underskrifter hænge i glas og ramme på borgmesterkontoret!"

Sådan siger en glad borgmester Thomas Lykke Pedersen, efter han søndag aften fik budgettet for de kommede fire år i hus.

"Det er det bedste budget jeg har være med til at lave i de 34 år jeg har været i lokalpolitik," siger borgmesteren.

Med en aftale om en ny svømmehal i Nivå (der dog først er færdig efter budgetperioden i 2024), et nyt sundhedshus og et nyt bibliotek i Fredensborg og fjernelse af dækningsafgiften i slutningen af perioden, og samtidig kan de fire bysamfund i Fredensborg, Humlebæk, Nivå og Kokkedal, se frem til meget mere velfærd i de kommende år. Og denne gang er det et enigt byråd, med alle 27 byrådsmedlemmer, der står bag budgettet. Og det glæder borgmesteren.

Styrker velfærden "Jamen jeg er meget glad for at vi styrker vælfærden i alle de fire bysamfund, vi styrker kapaciteten på børneområdet med flere pædagoger og at vi udvikler et nyt lægehus i Fredensborg og har en aftale om biblioteket, og vi skal have en svømmehal i Nivå. Så det er virkelig udvikling og velfærd, der er på vej til borgerne i de fire bysamfund, Fredensborg, Humlebæk, Nivå og Kokkedal i de kommende år," siger han.

Inden forhandlingerne gik i gang sad byrådet da også på en bugnende kommunekasse på 240 millioner kroner og derfor var der også udsigt til at budgetforhandlingerne blive sjovere i år.

Kæmpe gæld afviklet For bare ti år siden havde Fredensborg Kommune landets laveste kassebeholdning med bare 15 millioner kroner i kassen. Samtidig var kommunen én af landets fattigste og mest forgældede. Gælden nåede på et tidspunkt op over en halv milliard, men med årlige afdrag på 57 millioner kroner, er med udgangen af 2023 udsigt til, at Fredensborg Kommune bliver helt fri for gæld. Og det glæder Thomas Lykke Pedersen.

"Det er jo altid sjovere, at lave budget, når man har penge til de forskellige ting, frem for, at man skal sidde og skære ned og lave besparelser," siger han.