Det er dette mindesmærke 'Oktober 43', som Fredensborg Kommune gerne vil opstille ved Peder Mads Strand. Arkivfoto.

Send til din ven. X Artiklen: Borgmester vil mødes med minister efter nyt afslag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgmester vil mødes med minister efter nyt afslag

Miljøminister Lea Wermelin kan ikke hjælpe med at få opsat strandet Per Arnoldi værk ved Peder Mads Strand. Nu kræver borgmester Thomas Lykke Pedersen et møde med ministeren

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 24. juni 2020 kl. 14:10 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Strandbeskyttelseslinjen spænder ben for Fredensborg Kommunes drøm om at få opsat et strandet Per Arnoldi-værk på Peder Mads Strand. For selvom Borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) skrev til både miljøminister Lea Wermelin og kulturminister Joy Mogensen så kan partifællerne på Christiansborg ikke hjælpe. For efter Fredensborg Kommune fik afslag fra Kystdirektoratet på at opstille det strandede Per Arnoldi- værk 'Oktober 43' på Peder Mads Strand syd for Sletten Havn, klagede Fredensborg Kommune over Kystdirektoratets afgørelse og samtidig skrev borgmester Thomas Lykke Pedersen både til kulturministeren og miljøministeren i håb og at få hjælp fra Christiansborg.

Men strandbeskyttelseslinjen spænder altså ben for projektet, fremgår det af et svar til b Thomas Lykke Pedersen fra miljøminister Lea Wermelin som også svarer på vegne af kulturministeren.

Sletten Havn "Jeg har stor forståelse for, at sagen her betyder meget lokalt. Generelt er der en restriktiv praksis i forhold til etablering af kunst inden for strandbeskyttelseslinjen, da der er tale om en forbudszone, hvor der kun kan gives dispensation i særlige tilfælde," skriver miljøministeren.

Da Fredensborg Kommune som førnævnt har klaget over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet venter Kystdirektoratet på en afgørelse i sagen.

Derimod henviser miljøministeren til Sletten Havn, der ikke er omfattet af forbudszonen.

"Kystdirektoratet hjælper gerne med at vejlede om en alternativ placering af kunstværket i samme område, hvor eksempelvis selve Slettenhus og Sletten Havn ikke er omfattet af strandbeskyttelsen," skriver miljøministeren.

Borgmesteren er ikke tilfreds Men det er ikke godt nok mener borgmester Thomas Lykke Pedersen. "Jeg er ikke tilfreds med det svar jeg har fået," siger han til Uge-Nyt. Thomas Lykke Pedersen understreger, at det er Kulturudvalget der behandler sagen, men siger, at han bakker op om udvalgets afgørelser. "Nu må kulturudvalget se på det svar der er kommet og se på de muligheder som de angiver i brevet, og så må de træffe en afgørelse," siger han og tilføjer: "Men jeg kan ligeså godt sige, at jeg ikke tilfreds med det svar jeg har fået fra miljøministeren, så nu vil jeg gå hele vejen og have et møde med ministeren face-to-face," siger han til Uge-Nyt.