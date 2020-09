Borgmester Thomas Lykke Pedersen foreslår, at et nyt udvalg skal stå for placering af mobilmaster i Fredensborg Kommune. Foto: Peter Mailand

Borgmester vil have nyt udvalg til at placere mobilmaster

Borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) foreslår, at byrådet nedsætter et nyt udvalg, der skal stå for placering af mobilmaster i Fredensborg

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 24. september 2020 kl. 06:00 Af Peter Mailand

Placeringen af mobilmaster har altid været et stort dilemma, derfor foreslå borgmester Thomas Lykke Pedersen (S), at der nedsættes et udvalg, der skal placere mobilmasterne på kortet.

I følge borgmesteren skal udvalget bestå af formanden for Plan-, miljø og klimaudvalget, formanden for Trafik- og infrastrukturudvalget, to repræsentanter fra de to store partier i byrådet, Socialdemokratiet og Venstre, samt en repræsentant fra administrationen og en repræsentant fra teleselskaberne.

"Det er meget kompliceret. For teleudbyderne vil ikke have andre udbyderes sendeudstyr på deres master. Men vi vil gerne have fuld dækning i Fredensborg, men vi vil bare ikke sætte master op over det hele," siger han og fortsætter:

Ansøgning om blev mobilmast afvist

"Derfor foreslår jeg, at man nedsætter et udvalg, der består af fire politikere og én fra administrationen og en repræsentant fra teleselskaberne. Og så skal de udarbejde et forslag til, hvordan det skal skrues sammen her i Fredensborg og hvor mobilmasterne skal stå," siger han.

Forslaget kommer efter en ansøgning om en sendemast ved Kokkedal station blev afvist at et flertal, da sagen blev behandlet i Plan-, miljø og klimaudvalget, og Trafik- og infrastrukturudvalget.

Og det ærgrer Thomas Lykke Pedersen.

"Jeg ville egentlig have haft forslaget med i budgetforhandlingerne, men kom for sent med det og nu kan vi se resultatet," siger han og tilføjer:

"Det er et forslag, jeg fremsætter i byrådet på mandag, og så må vi se, hvad der sker ved det," siger han.