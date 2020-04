Borgmester vil have nyt sundhedshus med i Nivå Bymidte

står det til borgmester Thomas Lykke Pedersen skal et nyt sundhedshus med den kommende bymidte i Nivå. Visualisering: Fredensborg Kommune

Står det til borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) skal der et nyt sundhedshus med i den kommende bymidte

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 23. april 2020 kl. 12:08 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et nyt sundhedshus er kommet i spil til den nye bymidte i Nivå, for står det til borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) skal det med i projektet.

"Vi har et plan om at hvert at vores bysamfund skal have et sundhedshus og det skal vi selvfølgelig også have i Nivå. Og det er noget som hele byrådet ønsker," understreger han til Uge-Nyt.

Økonomiudvalget i Fredensborg Kommune godkendte tirsdag det videre forløb i det der skal udgøre Generationernes Hus.

Thomas Lykke Pedersen vil dog ikke komme nærmere ind på, hvordan det nye Sundhedshus skal udformes eller placeres, men fortæller, at det er noget der skal drøftes med ejeren KFI.

"Det er noget vi skal diskuttere med KFI for de lejer iforvejen lokaler ud til læger og fysioterapeuter. Men vi har et stort ønske om at samle de funktioner til et sundhedshus men det er et spørgsmål om hvem der skal bygge det," siger han.

Ønske om daginstitution Foreløbig har byrådet afsat 390 millioner kroner til anden etape af projektet, men det er uden den svømmehal, der også er på tegnebrættet. Af et notat fra Fredensborg Kommune fremgår det også, at en daginstitution er på ønskeseddelen til den kommende bymidte. Og selvom forvaltningen nu er ved at undersøge om det er muligt at få en daginstitution med i projektet, så tror borgmesteren dog ikke på at det bliver til noget.

"Hele byrådet ønsker et nyt sundhedshus, men jeg tror ikke, at der opbakning til en daginstitution," siger han og tilføjer:

"Det er et ønske som borgerne har fremsat og jeg vil gerne sige tak til de mange borgere der har deltaget i de mange borgermøder vi har afholdt," siger han.

Som nævnt godkendte Økonomiudvalget det videre forløb og de enkelte elementer i det der skal udgøre Generationernes Hus, som er anden del af projektet, der skal nu sendes i udbud.

Så er det op til partierne i byrådet, at vedtage, hvilke elementer der skal med i et endelige projekt der forventes at være færdigt tidligt i 2025.

Skal vedtages i byrådet "Vi har lavet det sådan, at entreprenørerne skal give et samlet tilbud på, hvad hele projektet koster, og samtidig give tilbud på hvad de enkelte elementer koster: Hvad koster et nyt ældrecenter? Hvad koster et nyt bibliotek? Hvad koster en eventuelt ny svømmehal? Så kan partierne i byrået senere tage stilling til, hvilke af de enkelte elementer de vil have med," siger han.

Ifølge planen skulle projektet have været klar til at præsentere for borgerne efter sommerferien, men det bliver en smule forsinket på grund af corona, fortæller borgmesteren.

"Vi skulle have afholdt et borgermøde i september, men det bliver rykket en måned," siger han.