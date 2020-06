Borgmester Thomas Lykke Pedersen undrer sig over, at han ikke må få lov til at genåbne rådhuset i Fredensborg, mens rådhuse må vest for Storebælt gerne må. Foto: Jakob Boserup

Borgmester til minister: 'Vi har god plads på rådhuset'

Borgmesteren undrer sig over, at rådhuse vest for storebælt gerne må genåbne, mens rådhuset i Fredensborg ikke må. Derfor har han skrevet til Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S)

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 04. juni 2020

GENÅBNING Hvorfor må rådhuse i vest for Storebælt gerne genåbne, mens rådhuse øst for Storebælt ikke må? Det undrer borgmester Thomas Lykke Pedersen (S), der svært ved at se logikken i det rationale.

"Vi har god plads på rådhuset i Fredensborg og der er mange der gerne vil tilbage på arbejde og ikke forstår, hvorfor rådhuset ikke på genåbne, når andre gerne må," siger han til Uge-Nyt.

Thomas Lykke Pedersen var allerede klar til at genåbne rådhuset den 11. maj og blev skuffet, da rådhuset ikke var med i planerne for fase 2 af genåbningen.

Derfor sendte borgmesteren den 20. maj et brev til til Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S).

Otte ud af 10 tilbage på arbejde "Vi havde en forhåbning til at kommunernes rådhuse vil genåbne, nu hvor op mod 80% af kommunens medarbejdere i øvrige funktioner er tilbage igen og for de fleste vedkommende til samme arbejdssted. Vi var derfor allerede parat til at åbne rådhuset fra mandag den 11. maj 2020 med en fuld forsvarlig genåbningsplan, der tager højde for myndighedernes afstandskrav og øvrige krav til indretning af kontor- og borgervendte arbejdspladser," skriver han i brevet og tilføjer:

"Vi tror ikke, at der er mange borgere eller for den sags skyld andre medarbejdere i den offentlige eller private sektor, der helt forstår hvorfor kommunernes administration ikke kan åbne, nu hvor de mere udsatte områder er genåbnet," skriver borgmesteren og opfordrer KL's bestyrelse til, at se på sagen igen.

Store regionale forskelle Men Thomas Lykke Pedersen må ruste sig med tålmodighed, for de offentlige arbejdspladser øst for Storebælt må vente lidt endnu. Det skriver Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) i et svar.

"Med den seneste aftale af 20. maj 2020 om yderligere genåbning i fase 2 har et bredt politisk flertal sendt et signal om genoptagelse af den fysiske tilstedeværelse i den offentlige sektor vest for Storebælt. Det er sket på baggrund af store regionale forskelle på udbredelsen af covid-19-smitte. De offentlige arbejdspladser i Østdanmark må ifølge aftalen desværre vente lidt endnu," skriver hun.

Men det forstår Thomas Lykke Pedersen ikke.

"Jeg er med på, at der er mange rådhuse, hvor det ikke kan lade sig gøre. Sådan er det. Men vi har god plads på rådhuset i Fredensborg - vi kunne også overholde to-meters kravet, hvis det skulle være," siger han.

Borgmesteren mener heller ikke, at smittetrykket er et problem. "Vi har også et lavt smittetryk i Fredensborg, men vi er kommet i pulje med hele hovedstadsregionen, så det må vi jo bare rette os efter. Og så må vi jo bare vente til vi får lov til at åbne igen, siger han til Uge-Nyt.