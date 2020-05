"Vi skal passe på med at fylde for meget på, så der ikke bliver plads til de grønne arealer eller man bygger for meget i højden," siger borgmester Thomas Lykke Pedersen.

Borgmester om Nivå Bymidte: Vi skal ikke fylde for meget på

Thomas Lykke Pedersen advarer mod at der presses for meget ind i den kommende bymidte i Nivå

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 15. maj 2020 kl. 07:00 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fredensborg Kommune er klar med en lokalplan for 1. etape af Nivå Bymidte, der omfatter de to dagligvarerbutikker. Sagen skal mandag behandles i Økonomudvalget, inden den sendes videre til byrådet, hvorefter den i slutningen af maj forventes, at blive sendt i høring i otte uger.

Og det glæder borgmester Thomas Lykke Pedersen.

"Det er jo etape 1 med de to dagligvarebutikker, som det er vigtigt, at vi får sat igang. Alt det andet kommer senere," siger han til Uge-Nyt.

Forhandlinger i fuld gang Men selv om 1. etape kun omfatter de to dagligvarebutikker, der skal være i den kommende bymidte, så er forhandlingerne om etape 2 i fuld gang.

Politisk er der flertal for også at få et nyt sundhedshus med i den nye bymidten.

Men samtidig har Venstre foreslået, at der også skal opføres en daginstitution og presses flere p-pladser ind, da der bliver opført flere boliger.

Men det afviser Thomas Lykke Pedersen.

"Jeg så gerne, at den bymidte blev helt fri for trafik, men vi skal selvfølgelige have det rigtige antal p-pladser," siger han.

Men selv om Thomas Lykke Pedersen selv vil have en svømmehal med i næste etape, så advarer han mod, at der fyldes for meget på.

"Sundhedshus, daginstitution, svømmehal. Vi skal passe på, at vi ikke fylder for meget på i Nivå Bymidte. For det er jo det, der sker, når alle vil være med til at sætte deres præg på bymidten," og tilføjer:

"Der er mange faktorer i spil og alle har deres, som de gerne vil have med i det her. Men jeg siger bare: Pas nu på, at vi ikke fylder for meget på, for vi skal også være opmærksomme på, at der skal være plads til de grønne arealer, og at vi ikke bygger for meget i højden," siger han.