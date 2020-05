Borgmester holder virtuel 1. maj tale under coronakrisen

Normalt plejer Socialdemokratiet i Fredensborg, at mødes 1. maj for at markere arbejderens internationale kampdag.

Men da alle arrangementer i år er aflyst på grund af corona, har borgmester Thomas Lykke Pedersen i stedet lagt en

video-tale på facebook, hvor han blandt andet roser medarbejderne i Fredensborg Kommune for den indsats de har ydet under coronakrisen.

"Fredensborg Kommune er en af de kommuner der har ind til videre klaret sig bedst i denne coronakrise. Det skyldes de ansvarlige medarbejdere vi har i det sundhedspersonale, hjemmehjælpere og plejepersonale

samt sygeplejersker og læger der kæmper i den yderste forsvarskæde mod coronasmitten," siger han.