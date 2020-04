Borgmester: 'Jeg forstår virkelig godt, at man bare længes efter at komme i gang igen'

"Jeg forstår virkelig godt, at man bare længes efter at komme i gang igen og få en mere normal hverdag. Og jeg håber inderligt, at vi efter påske kan indlede en stille og rolig genåbning af Danmark", siger han og fortsætter:

"Men selvom coronasmitten for tiden udvikler sig i et tempo, som vi kan håndtere, er situationen stadig yderst alvorlig. Derfor skal vi alle sammen stadig gøre os stor umage for at reducere smitten og passe på vores svageste borgere. Vi skal med andre ord blive ved med at gøre som statsministeren siger: Vi skal holde sammen - hver for sig. Kun derved kan vi gøre os håb om, at vi snart kan begynde at løsne op igen", siger borgmesteren og tilføjer: