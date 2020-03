Boksning uden kropskontakt: Ny mulighed for parkinsonramte

Initiativet er led i et samarbejde mellem Parkinsonforeningen og Danmarks Bokse-Union om et bokseprojekt for parkinsonramte, og klubbens mangeårige formand, Søren Rommelhoff, har sammen med Danmarks Bokse-Union stået for at udvælge fem klubber i Danmark, som er i gang med at tage en certificering i Rock Steady Boxing med afsluttende eksamen i Irland og Italien.

”Det er en uddannelse vi har taget til os og lært en masse af. Nu glæder vi os til at bruge og hjælpe mennesker med denne sygdom”, fortæller Karsten Larsen fra Karlebo Bokseklub.