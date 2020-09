Birgithe Kosovic fortæller i Louisiana Live

I forsøget på at forstå sin families historie rejser hun tilbage til anden verdenskrig og gennemgår krigens konsekvenser for hendes slægtninge.

Vrede og hemmeligheder

I Louisiana Live onsdag 23. september kl. 19.30 kan man i Koncertsalen høre forfatteren fortælle om sin dokumentariske roman 'Det, du ikke vil vide' - og reflektere over den vrede og de hemmeligheder, som selv de nærmeste familiemedlemmer kan have for hinanden.