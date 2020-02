Biolog fortæller om den fantastiske dyreverden

Måske kender man allerede den ivrigt fortællende biolog Anders Kofoed fra tv eller radio. Nu har man også mulighed for at opleve ham live lørdag 7. marts kl. 11-12 i Egedal Byens Hus i Kokkedal.

Bogen er et flot opslagsværk over 250 fantastiske dyr og planter inddelt efter, hvad man kan finde i haven, byen, skoven og søen.

Anders Kofoed har valgt nogle af dem ud, og er man bange for at komme til at kede sig i selskab med for eksempel havens dyr, lover biologen: