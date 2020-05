Biblioteket vælter sig i nye bøger

"Bare fordi landet lukker ned i to måneder på grund af coronavirus, betyder det ikke at forlagene standser med at udgive bøger, eller at biblioteket holder op med at købe dem. Under hele lukningen har Fredensborg Bibliotekerne løbende indkøbt nye bøger, film og andre materialer, og rigtig mange af dem er nu på én gang blevet tilgængelige for udlån. Det kan mærkes på bibliotekernes hylder med nye materialer, som bugner af lækre, flotte, uberørte titler," skriver Fredensborg Kommune.