Se filmen "Brendan og Hemmelighedernes Bog", lyder det fra Fredensborg Bibliotek.

Send til din ven. X Artiklen: Biblioteket anbefaler en film om en bog Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Biblioteket anbefaler en film om en bog

Bibliotekar Ida M. W. Jensen fra Fredensborg Bibliotek har set filmen "Brendan og Hemmelighedernes Bog"

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 10. maj 2020 kl. 07:00 Af Ida M. W. Jensen Fredensborg Bibliotek Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I filmen "Brendan og Hemmelighedernes Bog" af Tomm Moore fra 2015 er det et stykke irsk middelalderhistorie, der ligger til grund for historien. "Book of Kells" er et af Irlands mest kendte klenodier og kan ses i dag på Trinity College i Dublin. Den overdådigt dekorerede bog indeholder de fire evangelier, og den er et af de mest kendte håndmalede mesterværker fra før bogtrykkerkunstens opfindelse. Og det er den bog, som 'Brendan og Hemmelighedernes Bog' handler om.

I det 9. århundredes Irland møder vi den forældreløse Brendan, som bor sammen med sin onkel i en by omkranset af en høj mur. Muren skal beskytte byen og klosteret mod de invaderende vikinger. Onklen er Abbed og leder af byen, og han vil ikke have, at Brendan forlader byen. Men da illustratoren Aidan kommer til byen, viser han Brendan den bog, han arbejder på, og alt ændrer sig. Aidan har brug for Brendans hjælp til at færdiggøre bogen, og Brendan opdager en magisk verden hinsides muren. Men skoven bærer på mørke hemmeligheder, og i det fjerne nærmer vikingerne sig.

Tegnestilen er inspireret af de fantastiske illustrationer, som den virkelige Book of Kells indeholder. Det er en næsten geometrisk verden, som udfolder sig for øjnene af os. Figurer og landskaber er todimensionale, som på middelalderikoner - dvs. set enten forfra eller i profil, og det giver en helt særlig dragende og magisk stemning, som underbygger filmens tema.

Filmen er Tomm Moores første lange tegnefilm, og den er en spændende, magisk og smuk hyldest til litteraturen og til de fortællinger, som åbner verden og husker vores fortid for os. Den har også en smuk pointe om ikke at leve sit liv i frygt for det, der måske kommer til at ske. Det er bestemt ikke en film for de allermindste, men sammen en med en voksen kan børn (9 år +) sagtens få en masse ud af denne perle af en film.