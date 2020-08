Biblioteket anbefaler: Yesterday

Jeg har et blødt punkt for The Beatles, og jeg har nok også et blødt punkt for film, hvor der sker et eller andet mystisk, og så er verden på magisk vis forandret (Big med Tom Hanks, 13 Going on 30, Honey, I Shrunk the Kids, Click og... klassikeren over dem alle... Groundhog Day... film i den dur). Med Yesterday bliver begge disse bløde punkter kraftigt stimuleret. Her vælter den lidet succesfulde musiker Jack Malik på cyklen og vågner op i en verden, hvor The Beatles aldrig har eksisteret. Bortset altså fra, at Jack stadig kan huske dem og alle deres sange. Hvad gør en klog så? Jo, man begynder selvfølgelig at bygge en karriere op baseret på The Beatles' fantastiske sangkatalog og lader som om, man selv har skrevet dem... og ender som superstjerne.