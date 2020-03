Biblioteket anbefaler: Vinyl (2016)

Se billedserie Karsten S. Andersen fra Fredensborg anbefaler en fremragende tv-serie om sex, drugs and rock ?n? roll i 70?ernes i New York.

Karsten S. Andersen fra Fredensborg anbefaler en fremragende tv-serie om sex, drugs and rock 'n' roll i 70'ernes i New York

Vinyl, dvd (2016), er en fremragende tv-serie om sex, drugs and rock 'n' roll i 70'ernes i New York.

Ligesom mange af 70'ernes rockstjerner fik tv-serien "Vinyl" et kort men funklende liv, som man heldigvis kan genopleve via dvd-afspilleren.

Første sæson af tv-serien Vinyl udkom i 2016... og det var det. Ret hurtigt blev det annonceret, at første sæson også ville blive den sidste. På trods af at navne som Mick Jagger og Martin Scorsese havde været involveret i produktionen, svigtede seerne, og anmeldelserne var heller ikke ligefrem ekstatiske.

Men det var en skam, for jeg synes, det er en ganske glimrende serie, og jeg har ingen problemer med at anbefale den - til det rette publikum vel at mærke. For den er nok ikke for alle. Måske skal man være lidt af en musiknørd og med et nostalgisk forhold til dengang for 30-40 år siden, da musik stadig blev lavet med rigtige instrumenter, i et pladestudie, og udgivet i fysisk form - i millionoplag.

70'ernes New York Vi bliver nemlig bragt tilbage til de kaotiske 70'eres New York - hvor stofferne og alkoholen flød. Her møder vi pladeselskabsejeren Richie Finestra, som er på randen af konkurs og sammenbrud - og desuden ofte påvirket af de førnævnte stoffer og alkohol. Serien følger hans kamp for overlevelse, for ægteskabet, for at finde det næste store band at signe - og for at undgå politiets søgelys i en sag om et uheldigt dødsfald.

Handlingen er bestemt ikke uinteressant, men for mig er seriens store appel den fantastiske miljøskildring af 70'ernes New York og en musikbranche, hvor 60'ernes uskyld er ved at gå tabt i fordærv og kommercialisme. Og så er der den måde den ubesværet inkorporerer legendariske musiknavne på, før de blev afguder. Så ser man lige en purung Bruce Springsteen gå gennem en natklub. John Lennon optræder også. Og Bob Marley, David Bowie, og mange andre. Og så er der den helt ubetalelige scene med en afdanket Elvis Presley i joggingtøj på et hotelværelse i Las Vegas. For hulen, hvor er det godt! En skam, at vi aldrig finder ud af, hvordan det hele kunne have udviklet sig, men det skal ikke afholde dig fra at nyde de 10 afsnit, serien består af.