Biblioteket anbefaler: Vildtvoksende og bizar sci-fi-novellesamling

De fem noveller tegner et fremtidsbillede, der dog ikke er længere væk, end at det bygger på ting og fænomener, vi allerede kender i dag. Det er altså ikke et fjernt og uvirkeligt scenarie, Eika maler frem, men en nær, mulig konsekvens af nutiden.