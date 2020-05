Biblioteket anbefaler: Ud af det blå

Drengen i bogen bor alene. Hans eneste følgesvend er en kaktus. Drengen har det godt, som tingene er og trives med, at alt er i orden og sat i kasser. Men lige pludselig en dag er han ikke alene mere. Ud af det blå dukker en bjørn op, og så bliver der ellers vendt op og ned på alting. Og det viser sig, at drengen måske alligevel ikke helt trivedes i sin ensomhed og på trods af sit behov for ro og orden, alligevel længtes efter selskab og noget sjov og ballade.

Fortællingen rummer også en vidunderlig billedside af Anna Margrethe Kjærgaard, der virkelig formår at støtte fortællingen med en simpel streg holdt i ganske enkle farver. Og illustrationerne er i denne bog et lysende eksempel på dét, der gør billedbøger så fantastiske - for ordene kunne ganske enkelt ikke have stået alene. Billedsiden er så fint med til at illustrere drengens spirende livsglæde ved for eksempel at give ham lidt ekstra farve i kinderne og uorden i håret, som venskabet med bjørnen udfolder sig.