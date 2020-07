Send til din ven. X Artiklen: Biblioteket anbefaler: Kunsten at fange muldvarpe Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Biblioteket anbefaler: Kunsten at fange muldvarpe

Bibliotekar Ida M. W. Jensen fra Fredensborg Bibliotek har læst bogen: Kunsten at fange muldvarpe af Marc Hamer

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 05. juli 2020 kl. 06:00 Af Ida M. W. Jensen, Fredensborg Bibliotek

ANBEFALING Forfatteren Marc Hamer, er waliser, lyriker, havemand og tidligere hjemløs. "Kunsten at fange muldvarpe" er en underspillet selvbiografi, der handler om hans liv og tanker, de beslutninger og valg, han har truffet i livet og om at leve mere end et år under åben himmel.

Hamer vokser op i en familie uden meget kærlighed, og da moderen i hans teenageår dør, fortæller faderen ham, at han ikke er særligt ønsket derhjemme. Det resulterer i, at han forlader hjemmet og flytter ud i naturen. Det lyder som en tragisk historie, men det er det langtfra. Hamer kommer senere til at leve af at være muldvarpefænger og havemand, og han stifter familie med sit livs store kærlighed. Det er der kommet en lille utrolig bog ud af.

En eksistentiel livsfortælling Bogen er en eksistentiel livsfortælling om at mestre et gammelt håndværk i naturen. Bogen består bl.a. af dybe naturbeskrivelser, årstidernes skiften, iagttagelser af dyreliv, kroppens langsomme forfald samt glæden over at dele livet med kvinden, han elsker. Hamer er forbundet med naturen på en meget livsbekræftende og inspirerende vis, og han gør sig undervejs mange tanker om livets gang og naturens kredsløb. Selvom han lever af at slå muldvarpene ihjel, så føler han også en stor ømhed for dem - også fordi muldvarpen udfordrer vores illusioner om kontrol over naturen. Han leverer en stor kritik af de moderne kemiske masseudryddelsesvåben, som nogle haveejere ivrigt tager i brug for at bekæmpe muldvarpene, men som får katastrofale følger for miljøet og biodiversiteten. Vi som mennesker er en del af naturen, og illusionen om at kunne tæmme, rydde og trimme naturen efter vores ønske er en fattiggørelse af naturen og derved også os selv.

Det er en filosofisk, (natur)eksistentiel og personlig fortælling om at være forbundet med naturen og om at leve et liv i og med naturen. Den handler om alt det væsentlige mellem himmel og jord med stemningsfulde illustrationer undervejs. Det er en underfundig, poetisk og dybsindig bog, som bliver hos en længe efter sidste side er læst.