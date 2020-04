Bogen "Kunsten af være alene" er bud på læsningen i denne corona-tid. Pressefoto

Biblioteket anbefaler: Kunsten af være alene

Bibliotekar Maria Björnsdóttir fra Fredensborg Bibliotek anbefaler Peter Elsass bog: 'Kunsten at være alene', der også kan læses som e-bog

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 19. april 2020 kl. 07:00 Af Maria Björnsdóttir Fredensborg Bibliotek Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I disse tider, hvor man opfordres til at holde afstand, mange arbejder hjemme og alle sociale aktiviteter er sat på pause, kan man nemt føle sig ensom og isoleret.

Har man lyst til at læse mere om ensomhedens væsen og de mekanismer, vi kan være underlagt, kan det være interessant at læse bogen "Kunsten at være alene".

Peter Elsass er professor i klinisk psykologi ved Københavns Universitet og undersøger i bogen "Kunsten at være alene" begrebet ensomhed og det at være alene i et historisk og videnskabeligt perspektiv. Der indgår mange citater fra verdenslitteraturen og eksempler på alene-tilværelsen gennem tiderne. Der arbejdes med den gode ensomhed på den ene side og den onde ensomhed på den anden side. Den livgivende, spirituelle ensomhed og den destruktive, sygdomsfremkaldende ensomhed. Bogen belyser begrebet fra historiske, psykologiske, religiøse og antropologiske perspektiver. Læs om eremitter, munke og oprindelige folk og få mange spændende eksempler fra de af verdenslitteraturens mestre, der har beskæftiget sig med begrebet.

Ensomhed og alenetid er både noget vi forsøger at undgå og noget vi stræber efter. Et livsvilkår nogle mestrer og dyrker mere end andre. Lige nu er verden, som vi kender den under lockdown på grund af smittefaren ved Covid19/ Corona virus. Vi tvinges til at agere anderledes og være mere isolerede og afskåret fra vores sædvanlige sociale cirkler. "Kunsten at være alene" kan gøre dig klogere på den psykologiske virkning heraf.

Bogen findes som e-bog på e-reolen.