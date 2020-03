Biblioteket anbefaler: Kærlige erindringer om en familie

Poetisk og humoristisk

Elisabeth skriver poetisk og humoristisk om sin opvækst i Skjern i 60'erne og 70'erne. Man finder også hurtigt ud af, at et årti nok bare er et årti, hvad enten man har trådt barneskoene i Skjern, Svaneke eller et helt tredje sted. Der er mange lighedspunkter, som bliver formet alene af tendenserne i tiden, man lever i.