Biblioteket anbefaler: Jagten på den ultimative frihed

Tænk at leve i komplet harmoni med naturen. Uden bindinger til det tunge ansvar, civilisationen lægger på vores skuldre

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 01. juni 2020 kl. 06:00 Af Rune Christiansen Nivå Bibliotek

ANBEFALING Filmen 'Into the Wild' er baseret på den sande historie om den 24-årige Christopher McCandless, der efter college tager tasken på ryggen og backpacker på tværs af Nordamerika og ind i Alaskas ødemark.

Målet er at bryde med den menneskelige civilisation for i stedet at søge et frit liv i ét med naturen.

Det bliver en fascinerende og inspirerende rejse, der taler lige ind i vor tids behov for at gøre op med hverdagen og i stedet følge eventyreren i os alle.

'Into the Wild' er et inspirerende indblik i en person, der rent faktisk turde give slip på alt og bare 'rejse der ud af'.

Filmen er instrueret af Sean Penn og har Emile Hirsch i hovedrollen.

Et menneskeligt dilemma Især Hirschs portrættering af McCandless' behov for løsrivelse er et fascinerende indblik i et grundlæggende menneskeligt dilemma, hvor dagligdagens trummerum presses af et indre behov for at smage på den friske luft, se ud over en glødende solnedgang, lytte til bølgernes rolige bevægelser og nyde fuglenes tidlige morgensang.

McCandless møder mennesker på sin vej, som præger ham, men hvis liv han i lige så høj grad er med til at ændre med sin holdning til livet, og hvordan det skal leves.

Filmen er dog ikke en ubestridt fortæller for at opgive al civilisation. Den er en kontant påmindelse om, at livet i naturen er barskt og uretfærdigt, og at alt det, som menneskeheden har skabt over generationer, på nogle områder er blevet en sovepude, men på andre er nødvendigt for at opretholde livet.

Historien om McCandless er en inspiration for alle med kærlighed til naturen, men som enhver martyr er hans skæbne ikke kun lykkelig. Fortællingen er smuk og grum på samme tid, men er et liv levet fuldt ud ikke altid det?