Biblioteket anbefaler: Genforeningen 1920

Bibliotekar Louise Rex Iversen har læse en god bog, der hander om tiden, hvor Danmark blev samlet

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 07. juni 2020 kl. 08:00 Af Louise Rex Iversen, Nivå Bibliotek Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

ANBEFALING I år fejrer vi 100-året for Genforeningen, hvor Sønderjylland igen blev en del af Danmark efter at have været tysk siden det danske nederlag i krigen i 1864.

Jeg ved ikke, hvor kendt historien om genforeningen er for den gængse dansker, der ikke lige er født i Sønderjylland, som undertegnede er. Men hvis man gerne vil vide mere om historien, er denne bog et grundigt, forståeligt og meget velfortalt sted at starte.

Bogen fortæller på en spændende måde om hele forløbet omkring genforeningen, som strækker sig over næsten to år. Vi starter i den tyske rigsdag, endnu før Første Verdenskrig er slut, hvor den dansksindede repræsentant for Nordslesvig H.P. Hanssen for første gang rejser spørgsmålet om en folkeafstemning om Slesvigs fremtidige tilhørsforhold, og vi slutter med Christian den 10. og det berømte ridt over den tidligere grænse og ned gennem Sønderjylland, som Nordslesvig blev til efter genforeningen.

Imellem disse to tidspunkter var der et stort politisk spil, som bliver beskrevet i detaljer uden at virke hverken langhåret eller langtrukket. Specielt beskrives konflikten mellem flere fraktioner om, hvor en fremtidig grænse skulle gå - nord eller syd om Flensborg eller måske endda helt nede ved det gamle fæstningsværk Dannevirke. Og hvad mener sejrherrerne fra verdenskrigen, som er dem, der er med til at træffe den endelige beslutning, da afstemningen formelt set er en del af fredsaftalen?

Alt dette og meget mere kan man blive meget klogere på i denne bog, der beskriver en af de vigtigste begivenheder i den nyere Danmarkshistorie.