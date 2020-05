Det bliver et meget anderledes bibliotek, man vil opleve, for der er indført korte åbningstider og strenge restriktioner. Arkivfoto.

Bibliotekerne åbner igen med strenge restriktioner

Der er indført korte åbningstider, strenge restriktioner og bøgerne kommer i karantæne fra på mandag, hvor bibliotekerne åbner igen

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 14. maj 2020

Efter at have været lukket i mere end to måneder på grund af corona-pandemien er bibliotekerne i Fredensborg klar til at åbne dørene igen på mandag.

Men det bliver dog et meget anderledes bibliotek, man vil opleve, for der er indført korte åbningstider og strenge restriktioner. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Fredensborg Kommune.

For det første er åbningstiderne meget kortere. De vil for både Fredensborg, Humlebæk og Nivå Biblioteks vedkommende være mandag til torsdag kl. 10-13 og 16-19 og fredag og lørdag kl. 10-13. Denne åbningstid vil være med betjening, og derudover vil der ikke være adgang til bibliotekerne, fremgår det af en pressemeddelelse.

Må ikke læse avis Men selve besøget på biblioteket vil være meget anderledes. Det vil kun være tilladt at låne, aflevere, få hjælp af personalet og finde bøger med mere på hylderne.

"Man må ikke læse avis, lege med sine børn i børneafdelingen, lave lektier, holde møder, og man kan ikke benytte offentlige pc'er, printere og kopimaskine. Alle besøg på biblioteket skal være så korte som muligt. Det vil derfor være en god idé at reservere bøger på forhånd via bibliotekets hjemmeside og vente på besked om, at de kan afhentes, før man kommer," skriver kommunen.

Bøger kommer i karantæne

For at sikre god hygiejne på bibliotekerne opfordres man til at spritte hænderne af, når man ankommer og forlader biblioteket. Der vil være opsat håndsprit til dette formål ved indgangen, og personalet vil hyppigt rengøre skærm og tastatur på selvbetjeningsautomaterne. Bøger og andre materialer, der bliver afleveret, vil komme i karantæne i 48 timer, før de kan lånes igen.

Afstandskrav Som alle andre steder skal afstandskravet på en meter naturligvis også opretholdes på biblioteket, ligesom det er vigtigt, at ikke for mange mennesker befinder sig på biblioteket samtidig. Man kan derfor komme ud for, at man må vente med at komme ind, til andre har forladt stedet, eller man bliver bedt om at fordele sig mere.

For at begrænse tilstrømningen af mennesker, og for at personalet skal kunne følge med, opfordrer Fredensborg Bibliotekerne i øvrigt til at man venter lidt med at aflevere de lån man har haft liggende derhjemme i lukkeperioden. Man vil nemlig have helt til den 7. juni til at aflevere, uden at der skal betales gebyr.

På trods af restriktionerne i brugen af biblioteket, som vil vare foreløbig til starten af juni, håber Fredensborg Bibliotekerne, at besøgende på biblioteket vil opleve et behageligt og sikkert bibliotek, fremgår det af pressemeddelelsen.