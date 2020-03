Man kan stadig få hjælp til bøger fra personalet, der fra hjemmearbejdspladserne formidler den litteratur, man ikke behøver gå på biblioteket for at læse. Foto: Fredensborg Bibliotekerne Foto: Fredensborg Bibliotekerne.

Send til din ven. X Artiklen: Bibliotekarerne i Fredensborg hjælper hjemmefra Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bibliotekarerne i Fredensborg hjælper hjemmefra

Selvom bibliotekerne er lukkede, så kan man stadig få hjælp til bøger

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 26. marts 2020 kl. 13:04 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selvom bibliotekerne i Fredensborg er lukket, så er det ikke slukket. For man kan stadig få hjælp til bøger fra personalet, der fra hjemmearbejdspladserne formidler den litteratur, man ikke behøver gå på biblioteket for at læse.

For siden statsminister Mette Frederiksen onsdag den 11. marts annoncerede, at blandt andet biblioteker skulle lukke ned på grund af coronakrisen, så har

bibliotekarer og litteraturformidlere kastet sig over opgaven med at gøre borgerne i kommunen bevidste om, at man sagtens kan bruge biblioteket, selvom de fysiske afdelinger er lukket.

Det fortæller bibliotekschef Lise Kann i en pressemeddelelse.

"For mange af os har biblioteket længe været meget andet end lange rækker med reoler med fysiske bøger, men der er også mange, der stadig kun tænker på biblioteket som et fysisk sted, hvor man kommer og låner bøger, og det prøver vi i denne periode at gøre lidt op med," siger hun.

Hør lydbøger og stream film Blandt Fredensborg Bibliotekernes tilbud, som kan benytte hjemmefra er eReolen, hvor man kan låne e-bøger og lydbøger, Filmstriben, hvor man kan streame fim og på RB Digital kan man læse magasiner.

Det er ikke mindst indholdet fra nogle af disse tilbud, som bibliotekarerne i øjeblikket sidder på deres hjemmearbejdspladser og gør reklame for via blandt andet en særlig coronasektion på bibliotekets hjemmeside og på bibliotekets Facebook-side, fortæller Lise Kann.

"At læse en bog eller se en god film kan være afgørende for den mentale sundhed, specielt i denne tid. Og så er det lige meget om, det er en bog af papir, en film på dvd, eller om de er hentet ned på en tablet," siger hun.

Har man spørgsmål til biblioteket, kan man i øvrigt stadig sende en mail eller udfylde kontaktformularen på bibliotekets hjemmeside og forvente hurtigt svar.

De fysiske biblioteker i Fredensborg Kommune er foreløbig helt lukkede til og med den 13. april.