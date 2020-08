Bedste løber med børnebørnene

Her kan bedsteforældre og børnebørn i hele landet sammen eller hver for sig - løbe eller gå distancer på enten en, tre eller fem kilomter til fordel for indlagte børn. Det gælder selvfølgelig også i Fredensborg.

"Til 'Virtuelt Bedsteræs' er der rig mulighed for at have det sjovt, få sved på panden og stadig holde god afstand. Det er nemlig helt op til deltagerne selv at bestemme, hvor og hvornår distancen bliver gennemført. Måske en rask gåtur på stranden frister, eller hvad med en løbetur i skoven? Der er mange muligheder. Det vigtigste er, at børnebørn og bedsteforældre sammen får en hyggelig dag og skabt nogle gode minder;" skriver Børneulykkesfonden i en pressemeddelelse.

Undervejs på ruten er der forskellige aktiviteter og øvelser, der skal udføres af både de ældre og de unge. Det koster 100 kroner + fragt at deltage. Tilmelding foregår på www.bedsteræs.dk.