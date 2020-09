Med udsigt til at få en dukkert i en kommende svømmehal i Nivå, blev budgettet for de kommende år vedtaget mandag aften. Foto: Stock.adobe.com

'Bedste budget i 11 år' blev vedtaget

Byrådet vedtog mandag aften et historisk godt budget for de kommende år

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 29. september 2020 kl. 19:30 Af Peter Mailand

Det var en glad borgmester Thomas Lykke Pedersen (S), der mandag kunne byde velkommen til en aften, hvor byrådet skulle vedtage budgettet der var til 2. behandling.

Borgmesten glædede sig over, at et samlet byråd med alle 27 medlemmer, står bag budgettet som han kaldte historisk.

"Efter min mening er det i mine 11 år som borgmester det bedste budgetforlig jeg har været med til. Det vil - som jeg har sagt - komme op og hænge i glas og ramme på borgmesterkontoret," sagde han og fortsatte:

"Vi styrker velfærden for kommunens børn og ældre. Samtidig udvikler vi og investerer massivt i alle vores bysamfund, så de bliver godt rustet til fremtidens krav," sagde han og uddybede.

Andre sætter skatten op "Flere andre Nordsjællandske kommuner sætter skatten op - vi holder skatten i ro på elvte år i træk. Om tre år har vi afdraget hele kommunens gæld og er gældfri i 2023. Det er meget få kommuner forundt, og det giver os ekstra frihedsgrader til at udvikle kommunen i den retning, som byrådet ønsker. Dermed fastholder vi den kurs, som vil føre os til målet om at blive Nordsjællands bedste kommune," sagde han.

Derudover glædede borgmesteren sig over udsigten til en svømmehal, der skal opføres i forlængelse af budgetperioden.

Ny svømmehal "Vi er enige om at bygge kommunens første svømmehal fra 2024 i Nivå og forbedre forholdene for vores private virksomheder ved at udfase dækningsafgiften for erhvervsvirksomheder," sagde han.

Borgmesteren mindede også byrådet om, at situationen var helt anderledes for bare ti år siden, hvor kommunen var blandt landets fattigste og mest forgældede.

"Mange af jer kan huske tidligere år med store sparerunder. Dengang var kommunens økonomi under stort pres. Kassebeholdningen var faretruende lav, gælden tårnhøj. Vi havde ingen penge til at investere i udvikling af kommunen. Men med et langt sejt træk og en stram økonomistyring, hvor vi konsekvent har sat tæring efter næring, har vi vendt udviklingen. Det betyder, at vi i dag har en kommune med en unik økonomisk position og en kasseholdning, der aktuelt er knap 250 mio. kr. Den position vi har i dag, giver os både handlefrihed til udvikling og tryghed i den daglige drift. Det er godt for både borgere og medarbejdere," sagde han og takkede alle.

Klima og kernevelfærd Også Lars Simonsen (R) glædede sig over, at budgettet: "Radikale Venstre har i årets budgetforhandlinger kæmpet for at styrke den kommunale grønne omstilling herunder styrke miljøet. En fortsat stærk kernevelfærd for blandt andet børn, unge, svage ældre og handicappede herunder en visionær børne- og familiepolitik og, vi har som altid insisteret på økonomisk ansvarlighed," sagde han.

Økonomisk ansvarlighed Lars Simonsen understregede dog, at der skal sættes tæring efter næring, hvis der skal lægges Radikale stemmer til en ny svømmehal.

"Det er ingen hemmelighed, at kommunens økonomi ser sund ud. Det var ikke tilfældet for 10 år siden. Hvis andre glemmer, husker vi. Derfor har vi igennem budgetforhandlingerne insisteret på en økonomisk ansvarlighed. Vi vil afvente, at kommune bliver gældfri, før vi iværksætter nye og større initiativer - både svømmehal såvel som reducering af dækningsafgiften," sagde han.

Penge i kassen Også Thomas von Jessen (K) glæder sig over udsigten til at komme af med både gælden og dækningsafgiften som de konservative længe har kæmpet imod.

"Det har været svært at få udgifterne til at slå til," sagde han og uddybede.

"Vi lagde ud med et råderum på 7 mio. kr. Oven i det kom budgetforbedringen på 30 mio. kr. fra 2021 som følge af udligningsaftalen. Dernæst kan vi forvente en yderligere budgetforbedring på 57 mio. kr. ," sagde han og henviste til at den ordinære gæld er væk med udgangen af 2023.

Har vundet i lotto Bjørn Svensson fra Enhedslisten mener ligefrem, at Fredensborg Kommune med udligningsreformen har vundet i Lotto.

"I knap 20 år er der på Christiansborg ført borgerlig økonomisk politik. Kommunerne har været i økonomisk benlås. Konstante nedskæringer har været dagens orden. Med regeringsskiftet sidste år er der foretaget et brud."

"Nu skal velfærden genoprettes. Den sidste finanslov afspejlede den nye tendens. Vi fik en bedre kommuneaftale i år og endelig vandt Fredensborg i lotto. Udligningsreformen var bedre end vi havde turdet håbe," sagde han.