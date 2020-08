Beboerformand på Rugvænget: "Det er langt værre end frygtet"

Selvom der er sat fartskilte op, så er håndværkerne ligeglade, fortæller Hossein Armandi, der er formand for grundejerforeningen

Selv om Fredensborg Kommune i sidste uge satte to 'Din fart'-skiltevogne op på Rugvænget i Kokkedal, så blæser håndværkerne på fartgrænsen. Det fortæller Hossein Armandi, der som formand for grundejerforeningen, inden sommerferien advarede mod det scenarie der nu udspiller sig.

"Håndværkerne er ligeglade med fartgrænsen, for der er ingen kontrol og Politet vil ikke sætte deres fartmålere op, for det har de slet ikke ressourcer til," siger han.

Her lovede formand for Trafik- og infrastrukturudvalget Flemming Rømer (DF), at fartgrænsen ville blive sænket: