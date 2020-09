Hossein Armandi vil have et nyt møde med Fredensborg Kommune for at få afklaret, hvordan boligejerne er stillet, hvis de får sætningsskader i forbindelse med byggeriet på Kokkedal Skole. Foto: Peter Mailand

Beboere på Rugvænget: Kræver nyt møde med kommunen

Det er leverandørens forsikringsselskab der dækker, hvis boligejerne får sætningsskader, siger borgmester Thomas Lykke Pedersen

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 16. september 2020

Boligejerne på Rugvænget vil have et nyt møde med Fredensborg Kommune for at få afklaret forsikringspørgsmålet omkring deres ejendomme. Beboerne mødtes ellers med Fredensborg Kommune efter sommerferien for at blive orienteret i sagen. Men siden har beboerne været i kontakt med deres forsikringsselskaber, der afviser, at dække, hvis de får sætningsskader på deres boliger, som følge af byggeriet på Kokkedal Skole. Det fortæller Hossein Armandi, der er formand for grundejerforeningen HF-Holmegaard, som Rugvænget hører under.

"Jeg har snakket flere beboere der fortæller, at deres forsikringsselskab ikke dækker, hvis de får sætningsskader på grund af det her," siger han til Uge-Nyt.

Efterfølgende har Fredensborg Kommunen tilbudt at installere målere på udsatte ejendomme for at måle rystelserne. Men det hjælper det ikke, fortæller Hossein Armandi.

Tre målere sat op "Vi har fået tre målere vi kan sætte op. Men folk er meget utrygge. De ved ikke, hvad de skal stille op, hvis der kommer sætningsskader deres boliger. Det kan jo blive en meget stor udskrivning, hvis de om tre-fire år står med en skade der koster 200.000 kroner at få repareret. Og hvem skal så betale?," spørger han og fortsætter:

"Folk føler sig ladt i stikken og de er utrygge i forhold til om de overhovedet har ressourcerne til at tage kampen op imod de store forsikringselskaber," siger han.

Har afvist et møde Men selvom Hossein Armandi efterlyser et nyt møde med Fredensborg Kommune, så har kommunen afvist det ønske.

"Vi vil gerne have endnu et møde med Fredensborg Kommune, hvor de fortæller os, hvordan vi er stillet i forhold til forsikringsselskaberne og hvad vi skal gøre. Og det vil skabe tryghed, hvis beboerne vidste, at de har rygdækning og opbakning fra Fredensborg Kommune. Men kommunens administration har afvist, at de vil mødes med os," siger han til Uge-Nyt.

Beboerne er dækket Borgmester Thomas Lykke Pedersen fortæller, at der allerede har været afholdt to møder mellem de to grundejerforeninger i området, entreprenøren og Fredensborg Kommune.

Thomas Lykke Pedersen mener dog ikke, at beboerne skal frygte, at de ikke er dækket.

"Det er leverandørens forsikringsselskab der dækker, hvis der kommer sætningsskader på folks boliger," siger han og tilføjer:

"Alle eksperter siger, at det er ikke sandsynligt, at der kommer sætningsskader på folks boliger som følge af det her," siger han.

Men samtidig rækker borgmesteren dog hånden ud til beboerne:

"Jeg tager gerne et møde mere med beboerne. Det er klart, at kommunen hjælper gerne, men der er nogle ting vi ikke kan, fordi vi som kommune er underlagt styrelsesloven," siger han.