BUDGET: Broengen er foreløbig fredet

"Vi har et år til at finde ud af, hvad der skal ske med Broengen," siger borgmester Thomas Lykke Pedersen (S)

BUDGET Daginstitutionerne i Broengen i Kokkedal bliver fredet i denne omgang. Det står klart efter et samlet byråd søndag aften godkendte Fredensborg Kommunes budget for de kommende fire år.

Og det glæder Borgmester Thomas Lykke Pedersen (S). "Vi har aftalt, at vi indtil videre beholder Broengen og så skal vi i løbet af det næste års tid finde ud af hvad der skal ske med Broengen," siger han. Det er boligselskabet KAB, der ejer daginstitutionerne ved Broengen, og ifølge aftaleteksten i budgetforliget har byrådet altså nu et år til at finde ud af, hvad der skal ske med daginstitutionen.

"Vi skal finde ud af hvilken model vi skal have for Broengen. Og vi skal se på, hvad der politisk stemning for. Skal vi eventuelt købe den af KAB, skal vi renovere den, eller hvilken model skal det være. Det har vi nu et år til at finde ud af," siger han.

Et samlet byråd Det var ellers vedtaget af et samlet byråd, at Broengen skulle nedlægges og flyttes til en ny daginstitution på Kokkedal Skole. Men i begyndelsen af august, kom det frem at antallet af børn stiger i Fredensborg Kommune så forvaltningen har vurderet, at der skal afsættes cirka 60 millioner kroner til nye daginstitutioner for at Fredensborg Kommune kan følge med.

Det er et enigt byråd, der står bag aftalen.

Og det glæder formand for Børne- og skoleudvalget Per Frost Henriksen der også er gruppeformand for Socialdemokratiet.

"Vi har vedtaget, at der skal opføres en ny daginstitution ved spor F på Kokkedal Skole. Men for en måned siden kom det jo frem at vi har nogle udfordringer med kapaciteten på børnepasningsområdet, så nu stopper vi lige op og ser på det hele én gang til, og lader være med gøre noget, før vi har fundet ud af hvad behovet er," siger han.

Byrådet har lyttet Også Hossein Armandi, der længe har kæmpet for Broengen er glad for at, politikerne nu går i tænkeboks.

"Det er helt utroligt at Fredensborg byråd har lyttet til de mange forældreprotester og altså har opgivet flytningen af Broengen. Broengen er en af de mest populære institutioner i hele Nordsjælland og er ofte blevet fremhævet for blandt andet sit store arbejde for integration, et højt fagligt niveau og unikke udearealer. Jeg er ekstremt glad for, at Fredensborg byråd har fået kolde fødder og har indset, at de var ved at begå en kæmpe fejl," siger han.