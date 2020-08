Arrangører vil samle Nivå - trods covid-19

På dagen bliver der mulighed for at opleve Nivå fra en helt særlig side, når deltagerne skal ud på en fem kilometer lang gårute, som arrangørerne kalder 'Nivåringen'.

"Det bliver en dag med Nivå-fællesskabet i centrum, hvor nivåborgerne får mulighed for at udforske og opdage nye områder af deres egen by og blive klogere på de mange muligheder, Nivå tilbyder. Det tror vi er med til at binde Nivå endnu bedre sammen på kryds og tværs", siger hun.