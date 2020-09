Arnoldi-sag hastebehandles efter klage

For borgmesteren frygter, at den langsommelige sagsbehandling kan spænde ben for projektet med at få sat mindesmærket af Per Arnoldi 'Oktober 43', op på Peder Mads Strand syd for Sletten havn.

"Kan det være rigtigt, at vi skal vente i 10 måneder på en afgørelse på vores klage?" Sådan skriver borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) i et brev til direktøren for Nævnenes Hus, Christian Lützen.

Fredensborg Kommune søgte i maj om tilladelse til at opstille mindesmærket på Peder Mads Strand, på et areal som Kommunen selv ejer. Men det blev afvist af Kystdirektoratet, da arealet ligger i kystbeskyttelseslinjen. Efterfølgende har Fredensborg Kommune klaget over afgørelsen, men tiden er knap.

For selvom Fredensborg Kommune har rejst mere end to millioner kroner i fondsmidler til projektet, så udløber muligheden for at bringe dem i spil, hvis der ikke snart gives grønt lys til projektet. Og med udsigt til at klagesagen først ville blive behandlet i marts næste år, ville det være for sent.

Derfor har borgmester Thomas Lykke Pedersen rykket for at få klagesagen hastebehandlet. I et brev til direktøren for Nævnenes Hus, Christian Lützen, dateret den 7. september, skriver borgmesteren: