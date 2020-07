Se billedserie Onsdag kunne Fredensborg Kommune indvie den første bro på mountainbikeruten i Lave Skov, syd for Humlebæk. Fra venstre er det Morten Vagner, Anne Lene Haarklou, Gitte Misfeldt, Klaus Mølleskov og Lars Guldberg. Foto: Peter Mailand

Send til din ven. X Artiklen: Arbejdsløse bygger bro i skoven syd for Humlebæk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Arbejdsløse bygger bro i skoven syd for Humlebæk

Som et beskæftigesesprojekt er arbejdsløse fra Fredensborg Kommune igang med ved at opgradere broerne på mountainbike-ruten i Lave Skov

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 09. juli 2020 kl. 10:36 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som den første af slagsen har en gruppe arbejdsløse i denne uge bygget en bro på mountainbikeruten i Lave Skov syd for Humlebæk. Her er Fredensborg Kommune i samarbejde med Naturstyrelsen igang med at renovere og opgradere hele ruten og gøre den mere sikker.

Onsdag kunne Jobcenteret så indvie den første bro i Lave Skov, hvor en gruppe arbejdsløse i dagens anledning var samlet med lederne på projektet.

Projektet er en del af et beskæftigelsesprojekt for arbejdsløse Fredensborg Kommune, hvor kommunen leverer arbejdskraften mens Naturstyrelsen, leverer materialerne.

For jobcenteret i Fredensborg Kommune må ikke udføre arbejdsopgaver som normalt udføres af andre håndværkere, fortæller Gitte Misfeldt, der er koordinator og coach på projektet.

"Vi må ikke tage arbejde fra andre, så vi prøver at finde nogle opgaver som ellers ikke ville være blevet udført," siger hun.

Formålet er at give de ledige nogle succesoplevelser, der kan give dem mere selvtillid og styrke deres personlige udvikling.

"Det kan være, at der er nogle der har lav selvtillid og lavt selvværd og bare skal have et lille skub bagi, eller noget vejledning, og så snakker vi om det," siger Gitte Misfeldt.

Er vokset 20 centimeter Én af dem der har været med til at bygge broen, er 53-årige Morten Vagner fra Kokkedal. Han har været arbejdsløs siden foråret 2018, hvor han har været igennem en lang række beskæftigelsesprojekter. .

"Normalt ser vi jo ikke se, at projekterne bliver afsluttet, men her har jeg både været med til at starte og afslutte projektet igen. Så det har virkelig givet selvtillid," siger han. og tilføjer:

"Jeg er vokset 20 centimeter med den her opgave. Så det har været fedt at være med til og det er virkeligt fedt at være ude i naturen," siger han.

En rigtig byggeplads Lars Guldberg, der også er koordinator på projektet, har selv en baggrund som tømrer.

"Vi prøver at lave det om til en rigtig byggeplads. Så på rigtig svende-manér, lavede jeg det første fag til broen og så sagde jeg til Morten, at han skulle lave det næste," siger han.

Stor udskiftning Mountainbikeruten i Lave Skov er 5,3 kilometer lang, men selv om de Jobcenteret nu er igang med at opgradere alle broer og give hele ruten et løft, så er det fortsat uklart, hvornår arbejdet er færdigt. For de arbejdsløse skal visiteres til opgaven, og det sker efter individuel samtale med sagsbehandleren og derfor er der stor udskiftning blandt de arbejdsløse, fortæller Gitte Misfeldt.

"Vi ved ikke hvor mange der møder ind, for de arbejdsløse bliver visiteret til holdet hver dag. Og der er hele tiden nogen der finder arbejde eller selv kommer videre, så der er stor udskiftning på holdet," siger hun og tilføjer:

"Så vi har indstillet os på at tingene tager lidt længere tid end hvad man normalt ville forvente. For det er ikke sikker, at vi når fra 0-100 på en dag, men så kan det være, at vi når fra 0-30, og så er det fint. Så må vi tage det derfra," siger hun.