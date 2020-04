Den amerikanske tv-station ABC havde mandag et reportagehold i Kokkedal. Foto: NGG

Amerikansk tv viser genåbning på NGG

TV-stationen ABC sendte mandag et tv-hold til Kokkedal for at vise, hvordan NGG håndterer genåbningen med coronavirus

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 23. april 2020 kl. 06:27 Af Morten Timm

Mens USA lige nu kæmper mod coronavirussen som det hårdest ramte land i verden, havde den amerikanske tv-station ABC mandag et reportagehold i Kokkedal.

Her besøgte de Nordsjællands Grundskole og Gymnasium (NGG) for at vise et tv-indslag om, hvordan vi håndterer coronavirus og genåbner Danmark. Det blev lanceret under overskriften "feel good news" med tv-stationens kendte udenrigskorrespondent James Longman i marken for at se efter 'lyset for enden af tunnellen', som der blev indledt.

Bedre at være i skole På NGG besøgte tv-holdet en af klasserne og interviewede 11-årig Liv, der fortæller, at hun har savnet sine klassekammerater og er rigtig glad for at komme i skole igen.

"Det var da rart at være hjemme, men det er bedre at være i skole, hvor ens venner er, lyder det fra Liv.

Hun synes, at det har været svært at skulle holde den sociale afstand, når man nu gerne vil være sammen med sine venner og kunne give dem et kram.

Lærerne på NGG har også set frem til at møde børnene igen, og lærer Michelle Berntsen fortalte til ABC News, at de med et smil minder børnene om at vaske hænder og holde afstand.