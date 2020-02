Caféen ppå Mergeltoften var fyldt til bristepunktet og mange kom forgæves for at høre foredraget. Det bliver gentaget, lover Senior Kredsen Mergeltoften. Foto: Jørgen Stockholm

Alt for mange ville høre om det gamle Nivå

Alt for mange ville høre om det gamle Nivå

Senior Kredsen på Mergeltoften lover et gentage overfyldt lokalhistorisk foredrag

Senior Kredsen ved Mergeltoften havde torsdag 13. februar inviteret lokalhistoriker Jørgen G. Berthelsen til at holde foredraget "Fattigfolk i Nivaa".

Det blev en stor succes for kredsen. Interessen for at høre om Nivå fra 1600-tallet og frem til ca. år 1900 var større end stedet kunne rumme.