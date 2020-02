Afviser tvivl: Kommunens hjemmeside er fortsat klimaneutral

Sådan lyder det fra Fredensborgs borgmester, Thomas Lykke Pedersen (S), om kommunens samarbejde med firmaet IngenCO2.dk.

Firmaet CO2-kompenserer for den belastning af klimaet, der er forbundet med at drive en hjemmeside ved at investere i forskellige klimaprojekter i Afrika.

Fredensborg Kommune har derfor i flere år kunnet karakterisere sin hjemmeside som klimaneutral.

For nylig kunne man imidlertid i Dagbladet Politiken læse, at tre andre kommuner har opsagt deres samarbejde med firmaet, efter at avisen i en række artikler sår tvivl om effekten af nogle af de klimaprojekter, som IngenCO2.dk investerer i.

På baggrund af kritikken tog Fredensborg Kommune kontakt til firmaet, og ifølge Thomas Lykke Pedersen har kommunen fået tilstrækkelig dokumentation for, at kommunens hjemmeside fortsat lever op til betegnelsen klimaneutral.