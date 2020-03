Det er ægteparret Carina og Niklas Nielsen, der ejer Asminderød Kro. Efter, at Uge-Nyt er gået ind i sagen har parterne holdt møde. Arkivfoto: Morten Timm Foto: Morten Timm

Aflyste 70-års fødselsdag af frygt for coronavirus: Kan ikke få pengene tilbage

Bente Johansen aflyste sin runde fødselsdag af frygt for Covid-19, men nu kan hun ikke få penge tilbage. Sådan er reglerne, lyder det fra Asminderød Kro

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 25. marts 2020

Det skulle have været en stor fest, som Bente Johansen fra Fredensborg skulle have afholdt på lørdag den 28. marts. I anledning af sin 70-års fødselsdag, havde hun inviteret 50 gæster til at fejre dagen på Asminderød Kro. Derfor havde hun i god tid booket et festlokale og betalt et depositum på 7500 kroner for at reservere lokalet.

Men af frygt for udbredelsen af covid-19, der særligt er farligt for de ældre, valgte Bente Johansen selv at aflyse fødselsdagen den 12. marts. "Mange af dem der skulle med er jo oppe i årerne," siger hun til Uge-Nyt.

Ugen efter, den 18. marts gik statsminister Mette Frederiksen på tv og lukkede landet ned. Fra den dag var det ikke længere tilladt at samles mere end 10 personer i samme lokale. Men det blev dyrt for Bente Johansen, at hun var for hurtigt ude.

"Havde jeg da bare ventet en uge med at aflyse, så havde vi stået i en anden situation, men nu er pengene tabt," siger hun og tilføjer: "Vi kan ikke få pengene tilbage, og de kan ikke bliver stående som et tilgodehavende." Bente Johansen var ellers indstillet på at udskyde festen til efteråret. "I stedet for at få pengene retur, foreslog vi, at udskyde festen til efteråret: Men det afviste de. De sagde, at pengene var tabt. Sådan var deres forretningsbetingelser," siger hun.

Det ærgrer også Bentes mand, Poul, at kroen afviser at finde en ny dato. "Jeg er så tosset. De har jo ikke haft nogle udgifter ved det, for vi har jo ikke engang bestilt maden. Det var vi ved at gøre, men de ringede aldrig tilbage," siger han. Siden Bente Johansen aflyste sin fødselsdag på kroen, har både hun og hendes mand Poul flere gange forsøgt at komme i kontakt med ejerne af Asminderød Kro, men de svarer ikke på deres henvendelser.

Aflyste inden påbud Det er ægteparret Carina og Niklas Nielsen, der ejer Asminderød Kro. For Niklas Nielsen er det afgørende, at Bente Johansen selv valgte at aflyse fødselsdagen den 13. marts, altså inden hele landet lukkede ned.

Og selvom der ugen efter blev indført påbud om, at man ikke må samles mere end 10 personer ad gangen, og fødselsdagen derfor ikke kunne afholdes som planlagt den 28. marts, så blev festen aflyst udenfor regeringens påbudsperiode. Det er vigtigt, forklarer Niklas Nielsen.

"På det tidspunkt, hvor de aflyste, var der ikke et påbud. Vi kunne jo ikke vide, at der kom et påbud og dermed henholder vi os til vores generelle betingelser, når der bliver aflyst, hvad skulle vi ellers gøre?," lyder det fra Niklas Nielsen, der uddyber:

"Vi har betingelser ligesom alle andre. Betingelserne er et regelsæt som indgår i en handel med os som sikrer, at en aftale er en aftale og at man ikke bare omkostnings-frit kan springe fra i sidste øjeblik eller flytte datoen så lokalet står tomt på den oprindelige dato," forklarer han.

"Normalt plejer vi at opkræve et gebyr på 50 procent af beløbet, hvis folk melder fra 45 dage før et arrangement. Men det har vi jo ikke gjort i den her sag," siger han. "Alle dem der har aflyst inden for regeringens påbudsperiode har fået tilbudt en ny dato," siger han. Ifølge Nikals Nielsen har han været svær at komme i kontakt med på telefon, da han i sidste uge blev kimet ned af folk, der vil flytte deres arrangementer til efteråret på grund af Covid-19. Efter at Uge-Nyt er gået ind i sagen har parterne holdt møde om sagen.