Affald samles ind med et halvt års forsinkelse

For affald i naturen er til gene for mennesker og kan være til skade for dyrene, fortæller Dennis Jæger, der er DN's lokale indsamlingskoordinator.

"Når vi samler ind, handler det også om at sende et signal til andre om, at det ikke er i orden at smide affald i naturen. Ikke mindst er det god læring for både store og mindre børn at samle affald. Det skaber gode ambassadører, der ved, hvordan man opfører sig i naturen," siger han i en pressemeddelelse.