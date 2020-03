Niels Mehnke fra Ældre Sagen søger nu frivillige til Ældretelefonen. Foto: Arkivfoto.

Send til din ven. X Artiklen: Ældre Sagen lancerer Ældretelefonen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ældre Sagen lancerer Ældretelefonen

Ældre i Fredensborg Kommune søges som telefonvenner til nyt initativ for at bekæmpe ensomhed blandt ældre

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 24. marts 2020 kl. 11:34 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På grund af covid-19 sidder mange ældre i Fredensborg nu alene uden nogen at snakket med. Derfor lancerer Ældre sagen i Fredensborg nu

Ældretelefonen. Det fremgår af en pressemeddelese.

"Vi er i Danmark i en meget alvorlig situation, hvor vi ikke kan samles og støtte hinanden. Vi vil i Ældre Sagen gerne forsøge at bløde op på denne situation, med mulighed for samvær - dog uden fysisk kontakt. Det er ikke en god situation for de ensomme og de pårørende, der ikke kan besøge deres familie, der måske er på et plejecenter," står der.

"I kan få eller blive telefonvenner gennem Ældretelefonen og give et andet menneske og jer selv glæden ved at have nogen at snakke med. Vil I gerne have en at tale med, så meld jer på www.ældretelefonen.dk. Lige nu søger vi både dem, der gerne vil løfte røret og starte samtalen med en, der savner selskab - og dem, der har behov for en hyggelig snak med en telefonven," fremgår det af pressemeddelelse.

"Vi har allerede tryghedsopkald i Ældre Sagen i Fredensborg, her kan du også tilmelde dig. Har du brug for en, at tale med, er du velkommen til at kontakte Ældre Sagen i Fredensborg," fremgår det af pressemeddelelsen.

Ældre Sagen vil også hjælpe de ændre med at handle ind via Rema 1000 og Nemlig.com.

"Vi kan hjælpe dig med at få købt ind og bragt indkøbene til døren. Vi hjælper dig med at bestille på Vigo, der er en app, hvor man kan bestille varer i Rema 1000.

Her kommer en indkøber, der handler for dig og bringer det ud til dig. Det kræver, at du har en smartphone eller en Ipad og du skal have enten mobilpay eller dankort.

Vi kan også hjælpe med at handle ved Nemlig.com, der også leverer til døren," står der i pressemeddelesen.